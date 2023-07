NEWS

Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

La dedica di Ambra Angiolini

Qualche mese fa si era diffuso il rumor secondo il quale Ambra Angiolini si stesse frequentando con l’attore Andrea Bosca. Quest’ultimo lo abbiamo potuto vedere all’opera sui set di diverse importanti produzioni italiane e internazionali. Possiamo citare, per esempio, “La porta rossa“, “I Medici“, “Makari” e anche la serie TV americana “Quantico” al fianco di Priyanka Chopra.

Ambra e Andrea si sarebbero conosciuti durante le riprese della serie TV “Protezione Civile” e lì sarebbe nato l’amore. Questo lo sappiamo anche grazie alla dedica che la Angiolini ha scritto sui social nei sui confronti in occasione del compleanno. Pubblicando una foto al mare, infatti, ha affermato: “Con la pioggia o con il sole… Sempre cielo sei. Auguri andré del mio cuore“.

Pare, inoltre, che Ambra Angiolini gli abbia anche già fatto conoscere i figli che lei ha avuto con Francesco Renga. Stiamo parlando di Leonardo e Jolanda. Quest’ultima alcuni mesi fa è stata al centro di una critica da parte degli hater, i quali l’avevano insultata per il suo aspetto fisico:

“Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti. […] Sono felice e anche orgogliosa di me stessa perché posso dire che ogni giorno nel mio piccolo tento di fare qualcosa e cerco sempre di dare il massimo in quello che faccio, quindi penso che questo mi renda una bella persona. […]

Tengo di più alla mia anima che alla mia faccia o al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre. Invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita. Penso che finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla, perché sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che io sia cattiva, o egoista o insensibile”.

