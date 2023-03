NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2023

Uomini e donne

La sfilata di Ivan a Uomini e Donne

Poche settimane fa ad arrivare nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne è stato Ivan. Come sappiamo fin dal primo momento il Cavaliere si è dimostrato interessato a Tina Cipollari, facendo intendere di volerla corteggiare. La stessa storica opinionista del dating show è apparsa a sua volta disposta a conoscere Ivan e così i due hanno avuto modo di fare un’esterna dopo una delle registrazioni. Nonostante era sembrato che tutto fosse andato a meraviglia tra i due, a un tratto proprio la Cipollari ha deciso di interrompere la conoscenza in quanto il Cavaliere ha fatto intendere di essere intenzionato a uscire anche con altre Dame del Trono Over. La cosa non è piaciuta a Tina, che così in studio ha deciso di mettere un punto alla breve frequentazione, affermando:

“Io chiudo qua perché non esiste che un uomo che si dichiara interessato a me, poi frequenti altre donne”.

Oggi però nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. I Cavalieri infatti sono stati protagonisti di una sfilata, e a calcare la passerella è stato naturalmente anche Ivan, che è arrivato in studio indossando un elegante smoking. A un tratto proprio Ivan ha invitato Tina Cipollari a raggiungerlo, e il momento ha subito fatto discutere gli utenti sui social.

Ivan invita Tina durante la sua sfilata #uominiedonne pic.twitter.com/SnEMqASzJ0 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) March 9, 2023

Il pubblico nel mentre si chiede cosa accadrà nel corso delle prossime settimane tra il Cavaliere e l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Ivan tornerà sui suoi passi e deciderà di frequentare solo ed esclusivamente la Cipollari, o la conoscenza tra i due sarà davvero giunta al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.