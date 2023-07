NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Luglio 2023

Uomini e donne

Il gesto di Lavinia Mauro

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dando il via ufficialmente alla loro relazione. Da quel momento la coppia non si è più separata e spesso si mostra sui social unita e complice. Nonostante le malelingue del web, che ultimamente hanno parlato di presunta crisi, tutto procede a meraviglia tra Lavinia e Alessio. Solo di recente i due hanno anche rilasciato una lunga intervista a FanPage, e nel corso della chiacchierata proprio l’ex tronista, parlando di come vanno le cose con Alessio, ha affermato:

“Litighiamo ancora, ma i motivi adesso sono diversi, i contesti sono differenti. Lui oggi va tranquillamente a ballare. Siamo nella fase della conoscenza, cerchiamo di capire come siamo fatti, di comprendere i vari lati caratteriali. Per questo nascono incomprensioni. Entrambi vogliamo chiuderle, però, le discussioni. Alessio è riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia, a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. Ha sbloccato tante cose. Anche durante il percorso ero riuscita a migliorarmi. Ovviamente l’ansia c’è sempre, ma è diminuita tanto”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web. Alessio Corvino infatti in queste ore festeggia il suo 28esimo compleanno. Per l’occasione così Lavinia Mauro ha organizzato una bellissima e dolcissima sorpresa per il suo compagno, e il video del momento è stato testimoniato sui social. L’ex tronista ha pianificato tutto nei minimi dettagli, aspettando la mezzanotte per festeggiare Alessio, e la sorpresa è riuscita nel migliore dei modi.

Lavinia Mauro organizza una sorpresa di compleanno per Alessio Corvino pic.twitter.com/GptpFUoLrh — disagiotv (@disagio_tv) July 29, 2023

Ancora una volta Lavinia e Alessio confermano di essere affiatatissimi e innamorati, e senza dubbio a oggi sono una delle coppie più amate tra quelle di Uomini e Donne. Alla Mauro e a Corvino dunque facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.