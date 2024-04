Tina ha preso il posto di sua sorella a Uomini e Donne: “Doveva partecipare lei, si è tirata indietro”

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Aprile 2024

Uomini e donne

Oggi pomeriggio a Verissimo è tornata come ospite Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne stavolta non era da sola, ma in compagnia di sua sorella Annamaria. E vista la sua presenza ha svelato: “Doveva partecipare lei a Uomini e Donne, si è tirata indietro”. Un clamoroso retroscena che non è sfuggito

Uomini e Donne, Tina Cipollari e il retroscena sulla sorella

Nuova puntata questo pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti dell’appuntamento domenicale di Silvia Toffanin è giunto un personaggio molto amato del piccolo schermo e di Uomini e Donne come Tina Cipollari. L’opinionista non ha però presenziato da sola, ma in compagnia di sua sorella Annarita.

LEGGI ANCHE: GF, amicizie in crisi fuori dalla casa! Ex gieffina allontanata: “Era un po’ scomoda”

Per la prima volta la Cipollari ha voluto così realizzare un’intervista di coppia con una persona molto speciale per lei. Si è trattata di una chiacchierata molto simpatica e insieme hanno rivelato come il loro rapporto da bambine era un po’ conflittuale. Con il passare degli anni le due si sono via via riavvicinate e la situazione è cambiata. Oggi sono davvero molto unite.

Sempre Tina Cipollari ha aggiunto un altro retroscena del loro passato e del loro legame: «Annarita non mi voleva quando sono arrivata, era gelosa di me, tanto che quando avevo due mesi mi spinse giù dalle scale. Ho rischiato la vita, poi, uno si chiede perché sono così».

Oltre al loro rapporto, Tina Cipollari ha avuto modo di commentare anche la sua esperienza a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e tronista e poi da opinionista. Lei era convinta che Roberto, uno dei protagonisti di quegli anni, l’avrebbe scelta, ma così non è stato. Tra l’altro avrebbe tanto voluto che anche sua sorella partecipasse al programma.

Tina Cipollari ha ricordato infatti di averla spesso spronata, ma Annarita a quanto pare non ebbe il coraggio di fare questo passo. Al contempo però si reputa Annarita ha ammesso che si reputa grande fan del dating show di Canale 5 e di seguirlo tutti i pomeriggi con grande attenzione.

Si parla poi dell’esperienza di Tina Cipollari a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice poi come tronista e ora, ormai da tanti anni, come opinionista. «Per me era scontato che Roberto mi avrebbe scelta, invece niente». Avrebbe dovuto partecipare Annarita al programma ma non ebbe il coraggio, per questo poi scelsero proprio l’opinionista: “Si è tirata indietro”, ha detto Tina.

Peccato perché oltre a Tina Cipollari sarebbe stato divertente vedere anche sua sorella a Uomini e Donne!