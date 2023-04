NEWS

Debora Parigi | 1 Aprile 2023

Uomini e donne

La scelta di Lavinia a Uomini e donne

Dopo 7 lunghi mesi Lavinia Mauro, tronista si Uomini e donne, ha fatto la sua scelta. Nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi, la tronista aveva infatti annunciato ai suoi corteggiatori che nella prossima registrazione avrebbe scelto. E così è stato proprio nella registrazione avvenuta oggi, sabato 1 aprile, di cui abbiamo le anticipazioni grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Chi ha quindi scelto Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Dai dettagli che abbimo, probabilmente la puntata si è aperta proprio con questa scelta. A tal proposito Federico e Carola sono stati ospiti in studio. Inoltre c’erano anche le sorelle di entrambi i corteggiatori. A un certo punto tutto il pubblico e tutto il parterre aveva un ventaglio in mano e insieme lo hanno sventolato.

Prima della scelta ci sono stati vari filmati. Uno di questi era molto divertente e aveva come titolo “I supereroi” con protagonisti appunto i due Alessio. Ovviamente ci sono stati i video con i migliori momenti, prima quelli con Campoli e poi quelli con Corvino. Nel video erano riassunti i momenti più importanti e non sono mancati ovviamente quelli difficili quando la tronista non riceveva attenzioni. Inoltre hanno mostrato le ultime due esterne fatte da Lavinia con i suoi corteggiatori.

Comunque alla fine a Uomini e donne Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino e lui le ha risposto di sì. Sono quindi scesi i petali ed è partita la musica mentre loro si baciavano.