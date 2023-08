NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne: Trono Over

Si sono tenute nel pomeriggio di oggi le registrazioni della seconda puntata di Uomini e Donne. Isa & Chia e LorenzoPugnaloni.it hanno reso note le primissime anticipazioni che rivelano alcuni importanti ritorni, un cavaliere per Gemma e diverse liti. Ma partiamo per ordine.

A fare ritorno in trasmissione Barbara De Santi e il cavaliere Silvio, che si era avvicinato alla Galgani. Ancora assenti in studio Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Dopo questi primi appunti, segnaliamo che la puntata di Uomini e Donne si è aperta con un battibecco tra Gemma e Aurora. La prima ha accusato la dama di aver pubblicato una storia contro di lei (ma poi non si è capito se è stato davvero così). Il diverbio è proseguito e Gianni sarebbe intervenuto in difesa della Galgani, sostenendo di voler indagare specie dopo che quest’ultima ha mostrato il contenuto pubblicato sui social ma con nome oscurato.

Uscita dallo studio per chiarire con Gemma, Aurora avrebbe chiamato Gianni “Scimmione”. In generale l’atteggiamento delle due non è piaciuto alla conduttrice Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne si sarebbe arrabbiata con entrambe per il comportamento da “ragazzine” avuto.

Restando su Gemma, per lei è arrivato Maurizio, ha 57 anni. Sono usciti insieme. Lei già ha utilizzato dei nomignoli e pare l’abbia chiamato “pesciolino”. All’appuntamento il cavaliere aveva portato con sé un girasole da dare in dono alla dama, ma lungo il tragitto di 300 km si è un po’ appassito. Gemma ha cercato di sedurre Maurizio invitandolo in piscina, pare lei volesse baciarlo, ma lui avrebbe rifiutato inizialmente.

Ma non è l’unico spasimante. Gemma ha avuto modo di conoscere anche Tonino, altro cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. La loro esterna è stata romantica e si sono scambiati un bacio a stampo. Lei però l’ha liquidato perché interessata a Maurizio.

Sempre per quel che riguarda il trono Over di Uomini e Donne, la dama Cristina avrebbe fatto conoscenza di un cavaliere di nome Gianluca e i due si stanno pian piano frequentando. Nel parterre è arrivato anche un nuovo protagonista. Si chiama Marco e ha già conosciuto tre dame, tra cui Roberta. Sono usciti insieme. Si sarebbe preso però un due di picche da tutte le dirette interessate.

Al centro del discorso è tornata nuovamente Gemma. La presentatrice ha domandato a Barbara cosa pensasse della faccenda tra Silvio e la dama. Così la De Santi ha sì condannato Silvio, ma aggiunto come la Galgani sia la versione femminile del cavaliere. Dello stesso avviso anche Gianni.

Come già spiegato in un articolo, nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne c’è stata anche una lite accesa (poi degenerata) tra Tina ed Elio, dove non se le sono mandate a dire. L’opinionista si è anche presentata con dei cannoli alla ricotta in studio. Il latticino peraltro è un alimento che il cavaliere proprio non tollera e su cui ci ha fatto delle questioni nella passata stagione. QUI i dettagli dello scontro.

Insomma tanta carne sul fuoco e tante dinamiche all’interno del Trono Over di Uomini e Donne. E nel Classico cosa è accaduto?

Anticipazioni Trono Classico

Passiamo invece al Trono Classico di Uomini e Donne. Come detto per Brando non c’è stato alcun provvedimento.

Sul tronista si era detto infatti che avrebbe potuto rischiare il posto in trasmissione a causa di alcune segnalazioni (QUI I DETTAGLI). Ma a quanto pare il suo posto è ben saldo e ha già fatto le prime esterne. Una su tutte con una ragazza di nome Beatrix.

Stesso discorso vale anche per Cristian Forti. Anche lui ha potuto conoscere le prime corteggiatrici.

Manuela Carriero invece pare abbia liquidato uno dei suoi spasimanti perché non attratta. Bene invece l’uscita con Michele, un ragazzo più piccolo arrivato per lei. Sembra che tra i due ci sia una bella affinità.

Infine concludiamo con il segnalare la presenza di Lavinia Mauro e Alessio Corvino come ospiti. La coppia nata a Uomini e Donne nella scorsa stagione ha spiegato che tra loro procede tutto a gonfie vele. Non ci sono state discussioni che hanno messo in dubbio il loro rapporto. Una risposta anche alle tante voci su una presunta crisi.