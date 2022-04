1 Censurata rissa a Uomini e Donne

In una recente diretta su Instagram, come riporta anche il sito Blasting News, l’ex Dama di Uomini e Donne Elena Scielzo ha raccontato che in studio sarebbe scoppiata una rissa tra due protagoniste del parterre. Questa sarebbe stata, però, censurata e mai fatta andare in onda. Elena, inoltre, ha raccontato nel dettaglio quanto sarebbe accaduto mentre si trovava sul social fotografico in compagnia di Marika Geraci e Diego.

Siamo abituati a vedere litigi all’interno della trasmissione. A quanto pare, però, a volte possono anche scoppiare delle vere e proprie risse. La Dama, quindi, ha riferito che ad avere avuto lo scontro fisico sarebbero state Giuliana e Stefania. Parrebbe che la prima “le ha strappato i capelli. Un atteggiamento violento” o almeno così racconta Elena. Aggiunge, inoltre, che c’è stato chi ha tentato di fermarla ma entrambe stavano per cadere.

Ovviamente queste immagini, se esistono davvero, molto probabilmente non le vedremo mai. È molto difficili che gli autori di Uomini e Donne decidano di mandare in onda delle scene così violente. Elena, ad ogni modo, ha anche parlato del cambiamento che ha fatto Ida Platano da quando è tornato in studio Riccardo e non solo. Qui di seguito quanto viene riportato dal portale citato poc’anzi:

Ha spiegato che secondo lei il suo comportamento non è coerente. L’ex dama ha parlato anche di Gianluca, cavaliere che è uscito con Sara Zilli, che secondo lei sarebbe un uomo poco corretto e solo interessato alla visibilità.

A Uomini e Donne, quindi, sappiamo che ne succedono di tutti i colori. A volte ciò che accade tra i Cavalieri e le Dame fa molto arrabbiare Maria De Filippi. Più di una volta in tutti questi anni, infatti, abbiamo visto la conduttrice attaccare chi ha fatto un torto verso il programma o ha causato un dispiacere a un qualcuno seduto tra loro…