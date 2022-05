I complimenti di Maria a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è stato, ovviamente, dedicato lo spazio alla Tronista Veronica. In base alle anticipazioni sappiamo già chi sceglierà nelle prossime settimane. Nell’esterna che è stata fatta vedere oggi l’abbiamo vista baciare Andrea Della Cioppa con un po’ di rammarico da parte di Matteo. Prima ancora, però, Maria De Filippi ha voluto complimentarsi con la ragazza:

“Come stai? Sai una cosa che apprezzo tanto di te? È che tutti quelli che hanno fatto i Tronisti o le Troniste, poi, vanno sempre a leggersi il web, no? E tu all’inizio sei stata attaccata molto. Sì… E non hai cambiato una virgola di quello che sei e non è facile. Soprattutto alla tua età, no?

Perché in qualche modo ti influenzano, non c’è niente da fare. Entra in gioco il fatto che tutti possano scrivere. Chiunque, anche sotto mentite spoglie. E quindi, magari, scrivere cattiverie, in qualche modo chi le legge… Paradossalmente sei più portato a leggere la cattiveria che la cosa bella. E alla tua età non è facile essere influenzato o modificato. Invece tu no“.

Veronica, la Tronista di Uomini e Donne, ha risposto: “Eh, infatti me lo avevi detto anche al provino. Te lo ricordi?“. La conduttrice ha replicato: “Sì, e soprattutto a chi ha un carattere come il tuo, all’apparenza deciso e forte, non incontra con facilità dei sentimenti positivi. Forse con il tempo, quando poi ti conoscono, cambiano idea. Sei stata brava a reggere il botto“. Veronica, perciò, ha concluso ringraziando Maria: “Grazie, mi fa piacere che tu me lo dica“.

