Riccardo Guernieri piange a Uomini e Donne

Oggi, 23 maggio 2022, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è scoppiato a piangere. A farlo notare è stata proprio Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, finito il momento del ballo tra la Tronista Veronica e il suo corteggiatore ha chiesto dove fosse finito: “Non so, penso sia con Ida. Non so… Poi semi date cosa succede fuori è uguale, eh. Va bene lo stesso. Succede fuori? Lui è uscito, ha avuto una crisi di pianto. E lei ha chiesto di poter uscire. Non so niente, solo quello che mi hanno detto“.

A questo punto Riccardo è tornato in studio chiedendo scusa. A questo punto Maria ha domandato: “Che ti succede? Mi han detto che hai pianto“. Lui ha risposto: “La canzone… Quella di Diodato. È stata… L’ho dedicata in un periodo particolare. Mi è tornato in mente quel periodo… È stato subito dopo la proposta di matrimonio“. Gianni e Maria hanno affermato di non stare più capendo nulla della situazione. Ed ecco fare il suo ingresso anche Ida, la quale ha detto di essere andata a cercarlo perché lo ha visto piangere.

Maria, allora, ha chiesto a entrambi se volevano ballare sulle note di “Fai rumore“, proprio la canzone di Diodato. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto un cenno di assenso e si sono abbracciati nel corso di tutto il lento. Alla fine, sia Tini sia Gianni hanno detto loro di non rinunciare a un amore come il loro. Sperti ha dichiarato di non capire il lor comportamento e Riccardo ha risposto: “Ci siamo urtati troppe volte per non saperlo. Tante incomprensioni, problemi… Non voglio tornare su quello che è successo. La canzone mi ha ricordato un periodo… Quello che è stato“.

Continuate a seguirci per molte altre news. QUI per il video della puntata.

Novella 2000 © riproduzione riservata.