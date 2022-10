Uomini e donne: Maria De Filippi fa un regalo ad Alessandro per i suoi 92 anni, lui si commuove

1 Maria De Filippi fa un regalo ad Alessandro

Il signor Alessandro, cavaliere molto amato a Uomini e donne, ha compiuto 92 anni e per l’occasione in studio gli sono arrivati alcuni regali. Maria De Filippi, infatti, lo ha fatto sedere al centro dello studio e la dama Pinuccia gli ha donato una torta di riso fatta da una paticceria di Vigevano.

Successivamente, la conduttrice ha fatto sapere al cavaliere che anche la redazione aveva una sorpresa per il suo compleanno. La De Filippi, insieme al suo staff, ha deciso di fargli arrivare una torta con le candeline e anche una serie di regali.

Nel dettaglio, ad Alessandro sono stati regalati un paio di scarpe sportive, una cravatta e una pochette da taschino. Non solo, è arrivato in dono anche un paio di gemelli per la camicia, un bracciale e un orologio. Quest’ultimo era presente solo in foto perché lo hanno ordinato ma deve ancora arrivare.

Proprio Maria De Fillipi ha aiutato il cavaliere a scartare i regali e lui è rimasto davvero sorpreso e felice di questi doni. Infatti si è anche commosso. Vediamo il momento…