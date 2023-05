Uomini e donne, Tina, Gianni e Tinì ci saranno il prossimo anno

NEWS

Debora Parigi | 12 Maggio 2023

Uomini e donne

Rivedremo Tina, Gianni e Tinì nella prossima stagione di Uomini e donne?

Ultima puntata di Uomini e donne oggi in onda. Dalla prossima settimana, infatti, vedremo un “best of” del programma, ma ancora non sappiamo se sarà inerente alla stagione appena trascorsa o anche alle edizioni passate. Lo scopriremo ovviamente lunedì pomeriggio, stesso orario e stesso canale. Pausa estiva, quindi, ma a settembre avremo nuove storie d’amore.

Pare che le prime registrazioni ci saranno già a fine agosto, quindi scopriremo chi saranno i nuovi tronisti e se cambierà la modalità o sarà la stessa di questi ultimi anni. In attesa di questo, ci chiediamo anche se gli opinionisti saranno sempre gli stessi. Quindi avremo di nuovo Tina, Gianni e Tinì a commentare quello che accade nel dating show?

A questa domanda abbiamo già una risposta grazie a Maria De Filippi e alla stessa Cipollari. Infatti alla fine della puntata di oggi di Uomini e donne proprio Tina ha chiesto se lei, Gianni e Tinì sono confermati per la prossima stagione della trasmissione. Alla conduttrice è venuto da ridere per questa strana domanda. Ma ha comunque risposto che sono tutti e tre confermati.

“Ma io, Gianni e Tinì saremo riconfermati per la nuova stagione?”



GRAZIE TINA, GRAZIE GIANNI, GRAZIE TINÌ, GRAZIE TRONO OVER E SOPRATTUTTO GRAZIE MARIA MI MANCHERETE 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/pTFN2XNGqP — trashtvstellare (@tvstellare) May 12, 2023

Tra la gioia e gli applausi, la Cipollari ha spiegato che la domanda è sorta spontanea per via delle varie denunce e querele. La frase è ovviamente una battuta ed è riferita al cavaliere Elio. Come sappiamo, lui non va proprio d’accordo con gli opinionisti e anche alcuni protagonisti del parterre che gli hanno mosso delle accuse. E in varie discussioni e scontri al centro dello studio Elio ha parlato di denunce. La De Filippi è anche intervenuta per fargli capire che erano sciocchezze e non era il caso di intasere i tribunali con queste cose.