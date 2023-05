NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

In queste ore è giunta notizia che Annalisa sta per sposarsi: ecco chi è il fidanzato della cantante e le pubblicazioni di matrimonio

Annalisa sta per sposarsi

In questi mesi a dominare le classifiche italiane è stata senza dubbio Annalisa. Dopo il successo di Bellissima infatti qualche settimana fa l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo nuovo singolo, Mon Amour, che ha conquistato il cuore del pubblico e sicuramente ci farà ballare per tutta l’estate. Nel mentre la cantante si sta concentrando sul suo prossimo album di inediti, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

In più la Scarrone ha anche annunciato un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà a novembre ed è già attesissimo da tutti i fan. Contemporaneamente sembrerebbe che anche la vita privata dell’artista stia andando a gonfie vele. In queste ore infatti è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web.

Annalisa infatti sta per sposarsi! Sul web sono spuntate le pubblicazioni di matrimonio della cantante, che a breve dunque convolerà a nozze. Ma chi è fidanzato della Scarrone? Stando a quanto è emerso, il compagno dell’artista si chiama Francesco Muglia ed è un manager di 42 anni. Attualmente non sappiamo ancora quando la coppia si sposerà, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più.

Mentre attendiamo le nozze della Scarrone, di recente la cantante ha parlato di questo suo nuovo progetto musicale, e nel corso di un’intervista ha affermato: “Sto vivendo questo progetto musicale come un film. Si parte da un appuntamento, quello in cui io mi ero preparata, ero bellissima, ma tu non sei mai arrivato. Da qui poi scaturisce “Mon Amour”, una canzone che parla di quello che succede prima della ripartenza. Nel momento in cui vivi una delusione, poi non parti subito per un nuovo viaggio. Hai bisogno di prenderti quel periodo, quel limbo appunto, in cui indaghi te stessa facendo cose che non hai mai fatto. E poi, a un certo punto, alla fine di questo limbo ti svegli e ti senti pronta per ripartire perché hai capito qualcosa di nuovo su te stesso”.