Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio a Uomini e Donne Ida Platano ha espresso la sua intenzione di voler lasciare il programma perché delusa dai suoi due corteggiatori.

La decisione di Ida a Uomini e Donne

La puntata di questo pomeriggio, giovedì 11 aprile 2024, la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il Trono di Ida Platano. Ovviamente non potevano mancare le discussioni della tronista con i suoi due corteggiatori in quanto è convinta che da parte loro non ci sia un vero interesse.

La tronista accusa Mario e Pierpaolo di non aver mai fatto nulla nei suoi confronti e di non aver mai chiesto di lei per tutta la settimana precedente alla registrazione. Inoltre Ida recrimina a entrambi di non averla mai cercata e di non aver mai preso un’iniziativa.

Ed è per questa ragione che la Platano ha espresso il desiderio di abbandonare il trono e di tornare a casa. Parlando con Maria De Filippi ha rivelato di volersene andare, ma la conduttrice di Uomini e Donne ha tentato di dissuaderla facendole attendere la fine della puntata:

“Non sono qui per perdere tempo. Io non posso stare qui a chiedere cose che loro non sentono. Forse non riesco a farmi capire. La reazione vera vi deve venire da qui dentro e voi non l’avete.

Nessuno di voi due mi è ai venuto a riprendere quando sono uscita dallo studio in passato, ma che volete? Aspetto la fine della puntata Maria, però…”.

Anche i due opinionisti del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti, le hanno cercato di far cambiare idea: “Non fare questo errore“. Grazie alle anticipazioni sappiamo già che non lascerà il Trono e la situazione è rientrata già nel momento in cui Pierpaolo si è alzato chiedendole di ballare insieme.

Adesso rimane solo una domanda: con chi deciderà di uscire da Uomini e Donne Ida Platano? Per scoprirlo non ci resta che attendere il momento della Scelta.