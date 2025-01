A Verissimo Silvia Toffanin ha chiesto a Martina De Ioannon di commentare il trono della sua non scelta Gianmarco Steri, ufficializzato come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Puntata ricca di ospiti anche quella di oggi a Verissimo. A raggiungere lo studio di Silvia Toffanin è stata Martina De Ioannon, fresca di scelta a Uomini e Donne. La tronista ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Ciro. E di Gianmarco che ne sarà? La non scelta lo vedremo proprio nel medesimo ruolo che fino a pochi giorni fa ricopriva lei.

LEGGI ANCHE: Lino Giuliano e Alessia Pascarella si operano insieme al naso (FOTO)

Oggi a Verissimo si è parlato anche di questo. Martina De Ioannon ha raccontato infatti che non si aspettava che per lui sarebbero arrivate così tante corteggiatrici. Ma dal suo punto di vista nemmeno Gianmarco sedendosi sul trono di Uomini e Donne ci avrebbe mai creduto. In ogni caso comunque ha voluto dire la sua e spiegare come vede questa decisione.

Dalle parole di Martina di Uomini e Donne c’è tanto affetto e gratitudine per un ragazzo che sembra comunque averla molto colpita, al di là di come sia andata alla fine. Ecco cosa ha detto:

“Dal viso sembrava in difficoltà ma se lo merita. Perché è un ragazzo vero e sincero. Un uomo a tutti gli effetti. Ha carattere. È rimasto sempre della sua idea, sapeva quello che diceva. Secondo me Gianmarco ha fatto bene ad accettare subito il trono. È stato vero con me e questo non significa che non vai avanti o non scegli una possibilità del genere. Gli auguro un percorso carico di emozioni”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Parole che sicuramente, tralasciando com’è andata, faranno piacere a Gianmarco che ora si prepara a una nuova avventura a Uomini e Donne.