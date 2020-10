1 Dove sono sparite le mascherine trasparenti indossate dai protagonisti di Uomini e donne? Ecco il motivo per cui sono state eliminate dalla redazione.

Da un po’ di tempo a questa parte i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne non portano più la mascherina trasparente fornita dalla redazione all’inizio di questa edizione. Infatti, per poter adottare le misure anti-covid e andare avanti con il programma, Maria De Filippi e la sua redazione avevano deciso di dividere tutti (tronisti, corteggiatori, parterre maschile e femminile, opinionisti e anche il pubblico) con dei pannelli di plexiglass. Inoltre, dopo ogni ballo ravvicinato, i diretti interessati si devono igienizzare le mani, mentre per ogni avvicinamento devono indossare la mascherina. Il pubblico, invece, la deve portare per tutta la durata della registrazione.

Ecco appunto che Mediaset aveva fornito a tutti gli ospiti presenti in studio queste mascherine trasparenti. E la stessa cosa l’ha fatta anche la Rai (e molto altre aziende televisive) quando è stato fatto tornare in studio il pubblico (sempre ben distanziato).

Ma adesso perché a Uomini e donne queste mascherine non esistono più e ogni ospite del programma ha la propria, di solito di stoffa? La risposta arriva dal Comitato tecnico scientifico. Il Cts ha segnalato, mettendo a verbale, che queste mascherine non vanno bene e quindi vanno ritirate dai vari programmi televisivi. A spiegare bene le motivazioni è stato il quotidiano La Repubblica.

Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si stratta…