Uomini e donne, Michela Russo del Trono Over ha corteggiato in passato un noto tronista

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

Uomini e donne

Michela Russo del Trono Over di Uomini e donne è stata corteggiatrice 18 anni fa

Chi segue Uomini e donne si sarà accorto che da alcune puntate, nel parterre feminile del Trono Over, c’è una dama che ha già fatto un po’ discutere. Lei è Michela Russo e ha avuto modo di frequentare già alcuni cavalieri, tra cui Riccardo Guarnieri. Proprio l’ultima discussione che ha avuto al centro dello studio è stata con lui, ma ha coinvolto anche altri uomini.

Michela oggi è una giornalista sportiva e, per quanto riguarda la sua vita privata, ha anche vissuto un grande amore. Lo ha conosciuto quando aveva trent’anni e lui era un calciatore di cui si è detta, ai tempi, follemente innamorata. La loro storia è durata quattro anni e lei lo aveva seguito fino a Bari. Ma tutto questo non è bastato e alla fine la relazione si è conclusa. Lei ha sofferto molto e ci ha messo del tempo per metabolizzare e tornare a mettersi in gioco, arrivando fino a Uomini e donne appunto.

Ma in realtà la sua presenza nel programma di Maria De Filippi è un ritorno. Sì perché Michela Russo ha già fatto parte del dating show. Ma dobbiamo tornare indietro di ben 18 anni. Lei era corteggiatrice nel 2005 e lo era di un tronista molto famoso. Stiamo parlando di Diego Conte. Michela ebbe modo di uscire svariete volte con Diego e il loro percorso fu pieno di alti e bassi. Ma alla fine lui si innamorò di Annalisa Michetti e la scelse.

A quanto pare Diego e Michela non era destinati a stare insieme. Lui infatti sta ancora con Annalisa. Nel 2008 sono andati a convivere, mentre nel 2018 e nel 2021 hanno messo al mondo due splendide bambine. E Michela, invece, questa volta troverà il vero grande amore? Noi glielo auguriamo.