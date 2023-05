NEWS

Debora Parigi | 12 Maggio 2023

Uomini e donne

La scelta di Nicole a Uomini e donne

Ultima puntata di Uomini e donne questo pomeriggio, venerdì 12 maggio, e quindi anche scelta di Nicole. La bionda tronista romana da un po’ di settimane è rimasta nel suo percorso con Andrea e Carlo. E al centro dello studio ha più volte scatenato delle polemiche, in particolare ci sono stati gli scontri con la dama Roberta.

Dopo che la scorsa volta a fare la scelta, totalmente inaspettata, è stato Luca Daffrè (che uscito dal programma con Alessandra), oggi è arrivato il turno della compagna di trono. E in questo caso a sorprendere è proprio il nome del corteggiatore scelto da lei. Vediamo quindi meglio nel dettaglio cosa è accaduto.

Si parte dall’ingresso in studio di Nicole e da un incontro con Carlo dopo la puntata che è stato molto dolce. Poi lei ha fatto un’esterna con Andrea e un’altra con Carlo. Andrea l’ha portata a casa e si è fatto un po’ conoscere parlando della sua famiglia e facendo una videochiamata con una delle sorelle. Successivsmente si è vista quella con Carlo avvenuta in studio, da soli. Lui si è raccontato in un video con una serie di foto da bambino, poi è arrivato. Si sono abbracciati e lei si è molto commossa, riuscendo anche ad aprirsi.

Con entrambi seduti davanti a lei, Maria De Filippi ha annunciato che oggi a Uomini e donne ci sarebbe stata la scelta. I due corteggiatori sono rimasti un attimo spiazzati, ma contenti ed è partia l’agitazione per tutti. Dopo i regali a Maria e l’ingresso del padre (col quale ha ballato), è arrivata la scelta di Nicole. Il primo ad entrare è stato Andrea al quale la tronista, con un bel discorso, ha detto che non era la sua scelta.

Tutti sono rimasti molto sorpresi, lo stesso Andrea aveva un’espressione un po’ stupita. Anche Roberta è intervenuta dicendo che probabilmente lei, non si era fatta capire per tutto il percoroso, e quindi avrebbe sorpreso con la sua scelta. Poi è entrato Carlo e gli ha fatto un lungo discorso davvero molto sentito mentre stava tremendo. Lui ha scoltato e quando lei gli ha detto che era la sua scelta si è alzato e l’ha baciata. Mentre scendevano i petali sono partite le note di “Vivimi” di Laura Pausini.