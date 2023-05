NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

Le critiche ad Andrea Damante

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno alzato un polverone proprio come avevano fatto Fedez e Chiara Ferragni. Lo scorso anno i Ferragnez si erano scattati una fotografia mentre si trovavano in vacanza a Ibiza. L’immagini i ritraeva seduti sopra una roccia che corrisponde al punto più alto del luogo. Il momento è stato condiviso sui social e questo ha portato a una valanga di critiche. La replica del rapper è stata la seguente:

“Se mi sono pentito della foto postata qualche giorno fa? Assolutamente no, dato che eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione e ci siamo affidati alla sua esperienza. Quindi non vedo dove stia il problema francamente”.

Tornando ad Andrea Damante e alla fidanzata Elisa Visari, in questi giorni si trovano in vacanza a Ibiza e anche loro hanno deciso di raggiungere quella zona approfittando della bella giornata di sole. Prima, come possiamo vedere qui sotto, si sono fatti delle foto molto tenere.

In seguito, però, andando avanti si può notare il video in cui Andrea scala la parete rocciosa senza alcuna protezione, affidandosi solamente a se stesso. Tutto ciò ha portato alcuni utenti a criticarlo: “Ok tutto ma rischiare per un like in più non ne vale davvero la pena, la vita è una teniamocela stretta“. O ancora:

“Ma perché questa stro**ata di scalata Andrea?! Da incosciente… Non ne vale la pena”.

Altre persone lo hanno difeso e hanno fatto ironia affermando che loro lì non ci avrebbero mai provato a causa delle vertigini. Voi che cosa ne pensate? Continuate a seguirci per non perdere tante altre news.