Alfonso Signorini critica le ultime dichiarazioni di Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Marzo 2024

Fedez

In queste ore Alfonso Signorini ha criticato le ultime dichiarazioni rilasciate in TV da Fedez dopo la crisi con Chiara Ferragni

In queste ore Alfonso Signorini ha parlato delle ultime dichiarazioni rilasciate da Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Ecco la critica rivolta al rapper.

La critica di Alfonso Signorini

Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa Chiara Ferragni ha confermato la tanto chiacchierata crisi con Fedez. Più volte il rapper è stato intercettato dai microfoni di Pomeriggio Cinque, ai quali ultimamente ha risposto pur mantenendo una certa privacy. Ma che cosa c’entra Alfonso Signorini in tutto ciò? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro.

In uno degli appuntamenti più recenti del programma condotto da Myrta Merlino, quando gli è stato chiesto un approfondimento sulla situazione con la moglie, lui stesso ha affermato di non volerne ancora parlare:

“Io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio. Io posso chiedere di avere privacy anche se sono stato un p*rnografo della mia vita fino a ieri?“.

Ed è proprio qui che entra in gioco Alfonso Signorini, che rispondendo alla lettera di un lettore su Chi ha criticato l’atteggiamento di Fedez. Il giornalista ha scritto di non aver apprezzato la poca coerenza del rapper in quel determinato momento:

“Non credo che lo scandalo cosiddetto del ‘Pandoro-Gate’ si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip.

Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

Alfonso Signorini ha in qualche modo condannato l’atteggiamento di Federico nel voler adesso mantenere una sorta di privacy dopo aver raccontato al mondo, per anni, quasi ogni aspetto della sua vita. Come la prenderà l’artista? Aspettiamo di vedere se arriverà una risposta o se si sceglierà il silenzio stampa.