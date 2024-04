Nicholas torna sui social e scrive a Maria dopo l’eliminazione

Social

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Amici 23

Uscito sabato dalla scuola di Amici 23 dopo un lungo percorso, non di certo semplice, Nicholas è tornato sui suoi social e ha scritto una lunga lettera rivolta in particolare a Maria De Filippi, alla quale ha rivolto dolci parole di affetto e riconoscenza.

Amici 23, Nicholas torna sui social

Per Nicholas l’avventura ad Amici 23 si è conclusa sabato durante la seconda puntata del Serale. Un’uscita che ha provocato diverse reazioni, dal dispiacere dei suoi compagni e professionisti, alle parole d’affetto da parte di Maria De Filippi. Per tale ragione il ragazzo ci ha tenuto a fare dei primi ringraziamenti e ai microfoni di Witty ha espresso le sue emozioni a caldo.

LEGGI ANCHE: Pace tra Nicholas e Giovanni? I ballerini insieme in albergo dopo l’addio ad Amici: il video rimosso

Nel corso della serata di Amici 23, dove ci sono stati due eliminati (oltre Nicholas anche Giovanni ha lasciato il talent), non sono mancate sorprese e episodi esilaranti. Ma è stato anche un momento di riflessione per il ballerino che, in questi giorni, ha avuto modo di mettere insieme i pezzi del suo percorso incredibile all’interno del programma.

E per farlo Nicholas di Amici 23 si è affidato nuovamente ai social. Un viaggio che ha definito “grandissimo, lungo, difficile e a tratti impossibile”. Ma ha saputo regalargli emozioni, gioia, risate e tanti insegnamenti.

“Amici è una famiglia vera e propria e la sua più grande forza è chi ci sta dietro, grandi professionisti, ma soprattutto grandissime persone. Non c’è mai stato un giorno in cui mi è mancato qualcosa, da un sostegno, da qualcosa di materiale, ad un sorriso e lo facevano 24h su 24h”.

Nella sua lunga lettera Nicholas ha dichiarato che non ci sono parole giuste per poter descrivere quanto vissuto ad Amici 23, perché inspiegabile. Inevitabilmente la sua vita è cambiata e per questo ne sarà sempre grato. Poi i ringraziamenti. Un pensiero iniziale alla produzione e chiunque ha lavorato in questi sei mesi per fargli vivere il suo sogno al meglio. Non poteva mancare poi una dedica a Maria De Filippi:

“Grazie Maria per le parole che hai speso per me, per tutto il tempo che mi hai ascoltato e per l’opportunità che mi hai dato e per questo non credo di poterti ringraziare abbastanza, ma davvero ne sono grato!”

Non poteva poi dimenticare i professionisti di Amici 23, che tanto l’hanno sostenuto e aiutato, anche nel periodo peggiore quando pensava di non potercela fare. Il loro supporto e amore è stato importante. Grazie a loro ha appreso tantissimo e ognuno di loro gli ha lasciato qualcosa:

“Siete delle persone incredibili e sono felice di avervi conosciuto! Devo ringraziare però due grandi persone che mi sono state vicine in ogni momento Francesco Porcelluzzi sei stato veramente un maestro prezioso per me, oltre che un’ottima spalla e un posto sicuro! Grazie ancora! Elena D’Amario ballare al tuo fianco è stato incredibile e non dimenticherò mai quello che hai fatto per me! Hai sempre creduto in me fin dai primi momenti, e ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno, ti devo tanto!”

Infine Nicholas ha ringraziato anche i suoi compagni di viaggio, i prof e tutti coloro che da fuori l’hanno sostenuto mentre si trovava nella scuola di Amici 23. Ora il ballerino guarda al futuro con occhi diversi: “Mi aspetta una nuova vita e sono pronto per affrontarla”. In bocca al lupo!