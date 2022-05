Tina Cipollari assente da Uomini e Donne

Nelle scorse puntate gli spettatori di Uomini e Donne hanno notato l’assenza di Tina Cipollari. La sua assenza si è fatta sentire e i fan non vedevano l’ora che tornasse. I più curiosi, però, hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto. Forse si è sentita poco bene? O si cela qualche altra motivazione dietro la sua momentanea scomparsa? Ebbene, a dare una spiegazione ci ha pensato FanPage, come riporta anche il sito Blogtivvu:

Stando ad informazioni ricevute da fonti vicine a Mediaset, l’opinionista non ha partecipato a due registrazioni a causa di impegni personali. Considerando che ogni registrazione di Uomini e Donne include più di una puntata, ecco spiegato il motivo per cui l’assenza della Cipollari sembra essere prolungata nel tempo e quindi, in termini televisivi, la sua sedia appare vuota per più appuntamenti consecutivi.

Il sito, ad ogni modo, ha tenuto a precisare che l’assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne sarebbe stata soltanto temporanea: “Si tratta di un forfait momentaneo, dal momento che Tina è pronta a riprendere posizione e commentare con la sua sagacia tutto ciò che accade tra le coppie“. E così, infatti, è stato. Nella puntata in onda oggi, 26 maggio 2022, Tina ha fatto la sua apparizione di nuovo, proprio seduta accanto all’amico e collega Gianni Sperti.

Può, così, riprendere le sue discussioni con Ida e Riccardo, ma anche condividere le sue opinioni in merito a Pinuccia, Gemma Galgani e il fotografo Fabio Nova, con il quale ha di recente cominciato ad avere degli scontri. Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo nel dating show di Canale 5 la conduttrice ha fatto i complimenti alla Tronista Veronica Rimondi. Ma come mai? Andiamo a rivedere che cosa è successo. Continuate a leggere…

I complimenti di Maria e Veronica

Maria De Filippi, quindi, ha fatto i complimenti a Veronica Rimondi, Tronista di Uomini e Donne, per non aver mai cambiato i suoi comportamenti e atteggiamenti durante il suo percorso:

“Come stai? Sai una cosa che apprezzo tanto di te? È che tutti quelli che hanno fatto i Tronisti o le Troniste, poi, vanno sempre a leggersi il web, no? E tu all’inizio sei stata attaccata molto. Sì… E non hai cambiato una virgola di quello che sei e non è facile. Soprattutto alla tua età, no?

Perché in qualche modo ti influenzano, non c’è niente da fare. Entra in gioco il fatto che tutti possano scrivere. Chiunque, anche sotto mentite spoglie. E quindi, magari, scrivere cattiverie, in qualche modo chi le legge… Paradossalmente sei più portato a leggere la cattiveria che la cosa bella. E alla tua età non è facile essere influenzato o modificato. Invece tu no“.

La presentatrice di Uomini e Donne, quindi, ha concluso: “Sì, e soprattutto a chi ha un carattere come il tuo, all’apparenza deciso e forte, non incontra con facilità dei sentimenti positivi. Forse con il tempo, quando poi ti conoscono, cambiano idea. Sei stata brava a reggere il botto“. Veronica, quindi, l’ha ringraziata. Seguiteci per molte altre news.

