1 Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne a un concerto

Due dei protagonisti di Uomini e Donne sono stati Alessandro e Pinuccia. Al centro del Trono Over per diverso tempo, i due si sono frequentati per diverso tempo. Si pensava, infatti, che tra loro potesse scoccare la scintilla. Anzi, per la Dama qualcosa era scattato mentre il Cavaliere ha sempre giocato un pochino più sul sicuro. Fatto sta che a un certo punto qualcosa si è rotto si sono allontanati. Pinuccia ha tentato più e più volte di riavvicinarsi ad Alessandro ma lui ha sempre gentilmente declinato gli inviti.

Il Cavaliere, infatti, non ha mai negato di provare affetto per l’altra. Ha affermato che, se lei avesse voluto, avrebbero potuto intraprendere una bella amicizia. Adesso il programma di Maria De Filippi è terminato e comincerà di nuovo a settembre. Solo allora vedremo come andrà avanti la loro storia. Perché, nonostante tutto, non hanno smesso di frequentarsi. Probabilmente il loro è solo un rapporto amichevole, ma di recente sono stati fotografati insieme.

Sappiamo che Alessandro è un grandissimo fan di Vasco Rossi e per ballare a Uomini e Donne sceglie sempre una sua canzone. Amedeo Venza, tramite le sue Stories di Instagram, ci fa sapere che insieme a Pinuccia è andato a vedere un concerto del celebre artista. Qui sotto, infatti, possiamo vedere l’immagine in questione. Lui con una camicia bianca e un completo nero e lei con un elegante vestito blu.

Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne al concerto di Vasco Rossi

Nel caso in cui ci dovessero essere dei risvolti nel loro rapporto prima dell’inizio della nuova edizione del dating show non esiteremo a informarvi. Nel frattempo andiamo a vedere una delle ultime notizie che sono uscite in questi giorni sulla trasmissione di Canale 5. Continuate a leggere…