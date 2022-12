Uomini e Donne, Pinuccia litiga con Alessandro e fa infuriare Maria De Filippi: “E sti caz*i”

NEWS

Debora Parigi | 13 Dicembre 2022

Uomini e donne

Alessandro contro Pinuccia a Uomini e donne

Un vero e proprio scontro è avvenuto nelle puntate di Uomini e donne andate in onda ieri, lunedì 12 dicembre, e oggi, martedì 13 dicembre. Al centro della scena il cavaliere Alessandro (il signore di 92 anni) e la dama Pinuccia. Ma il tutto ha coinvolto anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e la conduttrice Maria De Filippi. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Tutto è iniziato con Alessandro che ha ballato con una signora, una certa Michela, e Pinuccia è andata a dirgli qualcosa. Pare non fosse d’accordo e avesse fatto una scenata di gelosia. Finito il ballo, Maria ha chiesto cosa fosse successo. A quel punto Alessandro ha sbottato dicendo che lui non può parlare o ballare con nessuna che Pinuccia si altera. Quindi le ha detto in faccia che lo aveva stufato e non ne poteva più. Da lì la situazione è degenerata.

Tina e Gianni sono andati contro Pinuccia e così è intevenuta la De Filippi. Sono iniziate le urla e ad un certo punto la conduttrice si è ritrovata a dividere la dama e la Cipollari che stavano per arrivare allo scontro fisico.

Ad un certo punto la dama di Vigenevano si è arrabbiata anche con Gianni, dicendogli che sembra un orso quando ride.

Tutto quanto è andato avanti anche nella puntata di oggi di Uomini e donne dove abbiamo visto Maria De Filippi cercare di chiarire la situazione. Così ha fatto sedere Alessandro vicino a sé facendogli delle domande e far sentire le risposte anche a Pinuccia. Il cavaliere ha spiegato per l’ennesima volta quello che sapevamo già e cioè che lui non ha mai provato amore per la dama, ma solo amicizia, che non le ha mai fatto capire il contrario. Inoltre ha aggiunto che si sente oppresso da lei e non sa come fare.

A questo punto Pinuccia si è alzata e gli ha detto che non era vero niente, che una volta le aveva detto che l’amava. Sembra che tutto quello detto dalla dama non sia vero. Comunque Pinuccia ha detto ad Alessandro che fa tutto questo perché gli vuole bene. E lì Maria, in modo spontaneo, ha detto: “E sti ca**i”. Inutile dire che è scoppiato l’applauso in tutto lo studio.

Alla fine, comunque, Pinuccia è scoppiata a piangere, mentre Tina le ha detto che era una strega. La cosa è finita lì perché la dama poi è uscita dallo studio, mentre Alessandro ha detto che più volte ha pensato di lasciare il programma per togliersi da questa situazione difficile. Ma tutti gli hanno detto di non farlo e Maria lo ha fatto tornare a posto.