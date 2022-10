Uomini e donne, Pinuccia scoppia in lacrime e minaccia di denunciare Tina

1 Il litigio tra la dama e l’opinionista a Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e donne, questo pomeriggio del 18 ottobre, e nuovissimi litigi. E negli ultimi mesi (scorsa edizione sompresa) Tina sembra aver preso molto di mira Pinuccia. Ormai ad ogni registrazione c’è almeno un battibecco tra le due e quello di oggi è stato molto forte.

Tutto è iniziato da un’esterna del cavaliere Piero con la dama Marina in cui lui ha tirato una mezza frecciatina alla dama di Vigevano dicendo che non era stata sincera con lui. Tornati in studio, quindi, l’opinionista è partita in quarta andando a rimarcare il fatto che Pinuccia fosse falsa e che aveva ragione Piero.

Da qui è partita la discussione. La dama si è arrabbiata tantissimo e si sono alzati i toni. Pinuccia ha dato della maleducata a Tina. Quest’ultima le ha continuato a dire che era falsa. Tra la confusione totale, alla fine la dama si è messa piangere. E ha scelto di uscire dallo studio di Uomini e donne.

Mentre usciva, la Cipollari ha continuato, salutandola a presa in giro. Mentre Alessandro le è andato dietro per calmarla. Ma non finisce qui, perché una volta tornata in studio, è partita un mezza minaccia da parte della dama. Ecco cosa è successo…