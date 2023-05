Uomini e donne sbarca in prima serata? Maria potrebbe rubare il posto al GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 15 Maggio 2023

GF Vip Uomini e donne

Uomini e donne in prima serata al posto del GF Vip?

Si è conlusa venerdì scorso l’edizione 2022/2023 di Uomini e donne. Da oggi pomeriggio, infatti, stiamo assistendo a quello che si può considerare il “best of” della stagione appena trascorsa con tutte le storie più belle che abbiamo visto quest’anno. Ma nonostante ci si prepari all’estate, a Mediaset si lavora già alla prossima stagione televisiva.

Uomini e donne è ovviamente confermato anche per il 2023/2024. Il programma di Maria De Filippi tornerà come sempre da settembre alle 14.45 fino alle 16.10 dal lunedì al venerdì. E la stessa conduttrice, proprio nella puntata di venerdì scorso, ha confermato che troveremo di nuovo Tina, Gianni e Tinì come opinionisti. Ma non finisce qui.

Secondo quanto riporta BlastingNews, ci sarebbe una grande novità per il dating show. Si sta pensando, infatti, di farlo approdare in prima serata. E andrebbe al posto del Grande Fratello Vip. Come sappiamo, infatti, il reality pare tornare un po’ alle origini. Si vocifera di un’edizione mista con vip e concorrenti non famosi, di una durata più breve fatta di 3 o 4 mesi e anche di un solo appuntamento a settimana. Ecco che quindi Uomini e donne andrebbe proprio a sostituire il GF Vip nell’altro appuntamento settimanale (confermato il giovedì?).

Sul sito che svela il rumor si fa riferimento a quando il programma della De Filippi andò in onda in prima serata con degli speciali dedicati alle scelte. E in quell’occasione ebbe anche molto successo. Si legge infatti: “Da settembre, quindi, la trasmissione del pomeriggio potrebbe riconquistare la fascia del prime time ma questa volta non si tratterebbe di appuntamenti speciali, bensì di una puntata fissa da mandare in onda in prime time ogni settimana. I protagonisti del trono over e quelli del trono classico, quindi, conquisterebbero anche la fascia del prime time, togliendo spazio al Grande Fratello”.

Ovviamente sono dei rumor, ma non è da escludere nulla. E molti fan sarebbero molto contenti di questa novità.