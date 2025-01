Dopo la decisione di Martina di scegliere Ciro, Gianmarco Steri, ormai ex corteggiatore e futuro tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in un’intervista a Witty.

Gianmarco di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la scelta di Martina

Questo pomeriggio è andata in onda la seconda parte della scelta di Martina, che si è rivelata essere Ciro. In molti davano per scontato che la tronista di Uomini e Donne avrebbe lasciato lo studio con Gianmarco, ma così non è stato.

Il giovane, che ha conquistato il pubblico per la sua autenticità e le buone maniere, ha commentato a Witty la scelta di Martina con un mix di delusione e maturità.

“Sincero, non l’avevo messo in conto, perché gli occhi mi trasmettevano altro, però evidentemente mi sono sbagliato. Ci rimango male però si va avanti senza problemi,” ha dichiarato Gianmarco, mostrando una grande capacità di accettare la realtà, nonostante la sorpresa.

L’ex corteggiatore ha spiegato di non avere rimpianti per come ha vissuto questa esperienza: “Non mi sono pentito di niente perché sono stato sempre me stesso. Sono stato razionale, irrazionale. Sono stato quello che sono”. Parole che evidenziano il percorso autentico che Gianmarco ha intrapreso all’interno di Uomini e Donne e che è stato riconosciuto da tutti, in studio e fuori.

Il ventottenne ha anche riflettuto su come l’esperienza sotto i riflettori lo abbia cambiato: “C’è stato un momento in cui le telecamere mi pesavano all’inizio. C’è stato un momento in cui le telecamere le abbattevo, non esistevano più. Le emozioni sono quelle che ti portano avanti e quindi sono quelle che ti portano fino a qua.”

Nonostante il rammarico per non essere stato scelto, Gianmarco ha manifestato grande rispetto e affetto verso Martina. Le ha augurato il meglio: “Le auguro di viversi sempre le emozioni al massimo e di seguire sempre quello che le piace.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Già proprio durante la (non) scelta, il giovane ha dato prova per l’ennesima volta della propria maturità e di un bene sincero nei confronti della tronista. Anche in quell’occasione ha dimostrato di fare comunque il tifo per la sua felicità.

Con queste parole, Gianmarco si è congedato dal suo ruolo di corteggiatore, ma il pubblico è già in trepidante attesa di vederlo tornare sul trono. Il suo approccio maturo, il suo carattere genuino (e la follia dei suoi amici) promettono emozioni intense nella sua nuova avventura a Uomini e Donne.