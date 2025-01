Girava sul web un rumor in cui si parlava di un presunto infortunio per Alessio e quindi la sua conseguente uscita da Amici 24. Nel daytime di oggi del talent è arrivata la conferma di questa indiscrezione. ll ballerino di Emanuel Lo dovrà operarsi e quindi non potrà continuare. Ecco cosa è successo.

Alessio infortunato e deve abbandonare Amici 24

Proprio oggi vi abbiamo riferito di una voce che stava girando sul web da un paio di giorni e cioè che Alessio di Amici 24 si sarebbe infortunato e sarebbe stato costretto a uscire. Non capivamo quale fosse la fonte di tutto ciò, ma nel daytime di oggi abbiamo ricevuto una risposta a questa domanda che ci attanaglia da ore.

La puntata di Amici è iniziata proprio con l’arrivo in casetta di Alessio con le stampelle. E abbiamo saputo che qualche giorno fa il ballerino si è infortunato in sala. Si è quindi sottoposto ad alcuni esami e oggi è arrivato il risultato. A darglielo è stata proprio Maria De Filippi che, quando lui ha chiesto di dirgli tutto, lei ha risposto: “Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo”.

Ebbene sì, purtroppo Alessio non potrà continuare il suo percorso ad Amici 24. La conduttrice ha spiegato che gli esami dicono che dovrà operarsi. Poi dovrà stare 7 settimane fermo prima di poter riappoggiare il piede. Ecco il motivo per cui l’allievo di Emanuel Lo non può proseguire il suo percorso nel talent.

Tantissime lacrime ovviamente in casetta. Tutti sono scoppiati a piangere, in particolare Luk3. Gli altri allievi non si aspettavano tutto questo. Lo stesso Alessio ha detto che in passato molte volte ha pensato che sarebbe stato un incubo se gli fosse accaduta una cosa del genere. Maria De Filippi ha cercato di consolarlo facendogli gli esempi del passato, ballerini usciti per infortunio prima del Serale e che sono tornati fortissimi e hanno anche vinto. Ricordiamo a tal proposito Andreas e Mattia.

Facciamo un grande in bocca a lupo al ballerino, augurandogli di riprendersi presto e tornare molto più forte di prima. Si merita ogni successo.