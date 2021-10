1 Quando verrà cacciato Joele da Uomini e Donne?

La nuova edizione di Uomini e Donne è pronta già a riservare clamorosi colpi di scena. Dalle anticipazioni del 26 settembre riportate da Il Vicolo delle News abbiamo scoperto come Joele Milan, uno dei tronisti, è stato cacciato dal dating show. Ma ora i telespettatori si chiedono: quando andrà in onda questa puntata così cruciale? Ogni giorno sembra essere quello buono, ma al momento sono trascorsi alcuni giorni e ancora non si è visto nulla in merito.

Se c’è chi pensa si tratti di una fake news, in realtà non è proprio così, anzi. In questi giorni stanno andando in onda altre registrazioni, precedenti all’accaduto. Siamo in grado di dirvi che lunedì non è possibile che questa puntata vada in onda, poiché Uomini e Donne non lo vedremo in TV causa cambio di palinsesto (qui i dettagli). Presumibilmente le date più sicure per poter assistere a questa puntata, come riporta anche Gossip e TV, è prevista tra giovedì e venerdì prossimo.

Ma cosa è successo nel dettaglio? In sintesi Joele Milan a Uomini e Donne, durante un ballo, ha avuto una conversazione con la corteggiatrice Ilenia Melis, dove le faceva sapere che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social per potersi così sentire di nascosto. Scoperto questo, però, Maria De Filippi, ha fatto scendere a centro palco tutte le ragazze scese per lui, rivelando il tutto, per poi cacciare il ragazzo dalla trasmissione.

Andiamo a rileggere le parole della corteggiatrice di Joele Milan a Uomini e Donne, Ilenia Melis…