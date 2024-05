NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Uomini e donne

A seguito di quanto accaduto di recente, Mario ha cercato un ennesimo confronto con Ida a Uomini e Donne. La Platano tuttavia ha troncato una volta per tutte.

Nuovo confronto tra Ida e Mario a Uomini e Donne

Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne si è tornati a parlare di Ida e Mario. A seguito di quanto accaduto con il suo corteggiatore, la Platano ha deciso di abbandonare il trono, lasciando così da sola il programma. In questi giorni tuttavia Cusitore si è recato a Brescia dall’ex tronista per cercare di avere un confronto con lei. Ida a quel punto ha deciso di non incontrare Mario e l’ha così invitato in puntata per poter parlare con lui davanti a tutti.

Duante la puntata andata in onda oggi su Canale 5 dunque abbiamo assistito all’atteso confronto tra i due, durante il quale non sono mancate le scintille. L’ex corteggiatore infatti ha provato nuovamente a dare la sua versione dei fatti, facendo intendere di voler lasciare la trasmissione con la Platano.

Mario è in studio per parlare con Ida! #UominieDonne pic.twitter.com/1vFOEk3stU — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 22, 2024

Quest’ultima tuttavia è apparsa irremovibile e ha così deciso di troncare una volta per tutte con Mario, non credendo più alle sue parole. Gli stessi Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno duramente criticato il comportamento di Cusitore, che così poco dopo ha lasciato lo studio di Uomini e Donne salutando per l’ultima volta Ida.

Sui social intanto gli utenti stanno dicendo la loro e sembrerebbe che la stragrande maggioranza del pubblico sia dalla parte della Platano. Non sono mancate infatti accese critiche a Mario, colpevole per i più di aver illuso Ida. I fan del dating show intanto si chiedono se a settembre la Platano tornerà a sedere nel parterre del Trono Over. Tuttavia a oggi non sappiamo cosa accadrà. A lei tuttavia facciamo un enorme in bocca al lupo.