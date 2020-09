1 In passato l’ex gieffina Roberta Beta ha rifiutato il ruolo di opinionista a Uomini e Donne

Nel ruolo di opinionisti fissi a Uomini e Donne in questi anni abbiamo visto Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma in passato un’ex gieffina della prima edizione del reality, vale a dire Roberta Beta, ha rifiutato l’incarico offerto lei da Maria De Filippi. Un qualcosa che ha in qualche modo cambiato corso ai suoi impegni lavorativi. A svelare questa chicca, mai raccontata, è stata la stessa Roberta durante un’intervista rilasciata a IlGiornale.it.

Sembrerebbe infatti che Maria De Filippi abbia cercato di convincere in tutti i modi Roberta Beta a ricoprire i panni di opinionista a Uomini e Donne, ma alcune circostanze hanno portato l’ex gieffina ha dire no. Leggiamo le sue parole rilasciate al sito d’informazione:

“Una volta dissi di no anche a Maria De Filippi, mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e Donne, rifiutai e lei mi raddoppiò l’offerta economica. Rifiutai comunque, ho pensato che figura ci faccio, se ora accetto? Da quel momento Fascino non mi cercò mai più”.

Ha proseguito Roberta Beta, parlando del suo rifiuto a Uomini e Donne e non solo. Ecco come è proseguito il racconto l’ex concorrente del GF 1:

“Una volta uscita dal Grande Fratello avrei potuto fare molto di più, ma ho avuto paura di finire tritata dal mondo dello spettacolo, da una certa televisione. Il produttore Pascal Vicedomini mi disse se vuoi far carriera devi farti seguire da Lele Mora. non accettai, avevo paura che la situazione mi sfuggisse di mano. Ho rifiutato. Temevo che mi snaturassero”.

Queste dunque le paure che hanno spinto Roberta Beta a dire no a molti progetti. L’aver rifiutato Uomini e Donne però, con il senno di poi, si è resa conto sia stato un errore:

“Poi sono finita a Radio2, che sentivo più nelle mie corde. Ma oggi riconosco di aver sbagliato sia su Mora che sulla De Filippi. Nessuno mi avrebbe fatto fare qualcosa che non avrei voluto fare. Lele voleva farmi fare l’attrice ne Il Bello Delle Donne. All’epoca lo vedevo incompatibile con una vita tradizionale, volevo fare la moglie, la madre…”.

Insomma ogni lasciata è persa, come si suol dire. Chissà però che in futuro, per Roberta Beta non possa ripresentarsi una simile occasione, dato che ora, spesso e volentieri, l’abbiamo rivista a Live Non è la d’Urso. Qui ha rivelato qualcosa della sua vita privata che no, non ha nulla a che fare con il ‘no’ a Uomini e Donne…