Uomini e donne, scontro tra Elio e Gemma: lui le dà dell’ubriacona, lei gli lancia l’acqua in faccia

NEWS

Debora Parigi | 10 Maggio 2023

Uomini e donne

Il faccia a faccia tra Elio e Gemma a Uomini e donne

Dalla quiete alla tempesta oggi a Uomini e donne quando è partita una discussione davvero accesa tra Elio e Gemma. A iniziare è stata la dama che ha detto che il cavaliere aveva messo come immagine del profilo Whatsapp una foto del programma con Gemma, Gianni e Paola. Questa cosa l’ha fatta arrabbiare molto e lui è stato accusato da varie persone di farsi pubblicità con la trasmissione.

Da questa cosa tutto è degenerato. I due sono tornati a parlare dell’uscita che avevano avuto. Elio ha accusato Gemma di averci provato e di averlo fatto perché aveva bevuto qualche bicchierino di troppo. Questa cosa ha fatto davvero innervosire la dama. Nella discussione si sono intromessi anche Gianni, Armando e Tina. Proprio quest’ultima ha difeso la Galgani ed è andata contro il cavaliere anche per tante dichiarazioni che lui rilascia sul suo conto.

Ma non finisce qui perché a un certo punto, durante questa discussione a Uomini e donne, Elio ha più volte chiamato Gemma con il nome di Tina. Se n’è reso conto dopo varie volte e ha chiesto scusa. Ma subito dopo lo ha rifatto. Sul web in tanti pensano che l’abbia fatto di proposito. Questo e di nuovo le accuse ricevute hanno fatto completamente arrabbiare la dama che alla fine ha preso la sua bottiglietta d’acqua e ne ha lanciato il contenuto in faccia a lui.

Il litigio è continuato a lungo e tutti praticamente si sono schierati dalla parte della Galgani. Anche Tinì è intervenuto difendendo la dama e ricevendo pure il sostegno di Tina. Vi avvertiamo che non finisce qui perché anche nella puntata di domani del dating show ne vedremo delle belle sempre con protagonisti Elio, Gemma e Tina.