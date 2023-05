NEWS

Debora Parigi | 10 Maggio 2023

Uomini e donne

Scelta veloce e inaspettata a Uomini e donne per Luca Daffrè che oggi è uscito dal programma in coppia dopo l’ultima esterna

Arriva la scelta di Luca Daffrè a Uomini e donne

Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 10 maggio, di Uomini e donne c’è stata la scelta a sorpresa di Luca Daffrè, come avevamo già anticipato. Una vera sorpresa, appunto, perché lui è arrivato da poco sul trono e aveva anche ancora varie corteggiatrici, tre per l’esattezza. Ma nonostante questo lui ha preso questa decisione.

La puntata è iniziata con Maria De Filippi che ha fatto mettere le sedute della scelta e ha fatto entrare Luca. La conduttrice ha spiegato la volontà del tronista. In pratica Luca ha chiesto di mettere le due sedute, non far entrare nessuna delle corteggiatrici, quindi mostrare la scelta solo ai presenti. Poi sarebbe scesa la ragazza scelta e si sarebbe trovata di fronte questa immagine.

“Ho capito dopo l’esterna che sarebbe stata la SCELTA” #UominieDonne pic.twitter.com/ojtIKEhc6l — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

Così è stato e Luca Daffrè ha scelto Alessandra, l’unica ragazza che aveva baciato durante il suo percorso a Uomini e donne. Lei era molto emozionata e infatti è diventata rossa. È rimasta positivamente sorpresa e ha risposto ovviamente di sì.

Dobbiamo dire che la scelta è stata davvero molto veloce e praticamente nessuno se l’aspettava. Luca e Alessandra hanno ringraziato tutti e sono usciti. Come già detto proprio dal tronista, per le altre corteggiatrici ci avrebbe pensato lui a parlare con loro in camerino e raccontare quanto successo.