Scoppia un’altra coppia dell’ultima edizione di Uomini e donne e lui sbotta sui social

Debora Parigi | 5 Settembre 2023

Uomini e donne

Ancora una coppia nata a Uomini e donne si è lasciata

Non è stato un anno fortunato quella dell’ultima edizione di Uomini e donne andata in onda, cioè la stagione 2022/2023. Sappiamo che tante coppie nate nel programma negli ultimi mesi non hanno proseguito la relazione. C’è chi addirittura si è lasciato dopo appena due giorni dall’uscita dal programma. E ora che il dating show si sta apprestando a tornare (partirà lunedì 11 settembre), un’altra storia è arrivata al capolinea.

Questa volta non parliamo del Trono Classico, bensì del Trono Over. Ma si tratta comunque di una coppia molto amata dai fan della trasmissione. Stiamo parlando di Antonella Perini e Luca Panont. Lei era già stata tronista molti anni fa e quindi rivederla nel parterre era stata una piacevole sorpresa. Ancora più piacevole era stato l’annuncio di lei e Luca che avevano deciso di lasciare la trasmissione per viversi fuori e creare qualcosa di importante. E così era stato.

Antonella e Luca, infatti, avevano un grande desiderio di famiglia e poco dopo la loro uscita da Uomini e donne, avevano detto di essere in attesa di un figlio. Una grande gioia, quindi, che però si è trasformata in dolore quando purtroppo hanno perso il bambino. La stessa Antonella ne parlò con immensa tristezza sui social. La coppia però poi è finita probabilmente in crisi e si è lasciata.

Ad annunciare la fine della relazione è stato proprio Luca sul suo profilo Instagram che però si è anche sfogato e ha acceso la curiosità nei fan che adesso non si spiegano proprio cosa sia accaduto. L’ex cavliere ha infatti scritto: “Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”.

Non sappiamo davvero cosa sia accaduto tra i due e le storie di Antonella non risolvono il mistero. Infatti, se Luca ha praticamente sbottato sul suo Instagram, lei ha pubblicato una storia decisamente diversa. Ha infatti scritto: “Ci si manca nel peggiore dei modi, in silenzio”. Una parte degli utenti hanno visto questa frase come una frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato.