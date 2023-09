Aurora Ramazzotti, il video da bambina mentre canta Per Me, Per Sempre

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Aurora Ramazzotti posta sui social un vecchio video di quando era bambina, in cui la vediamo mentre canta Per Me, Per Sempre

Il dolce video postato da Aurora Ramazzotti

Sono stati mesi importanti, gli ultimi, per Aurora Ramazzotti. Com è ben noto infatti la conduttrice è diventata madre per la prima volta e ha così dato alla luce un bellissimo bambino, Cesare, nato dall’amore con Goffredo Cerza. Nelle ultime settimane così la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita, nonostante spesso non manchino le critiche da parte di alcuni leoni da tastiera. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sui suoi social proprio Aurora ha pubblicato un dolce video del passato, che risale a quando era solo una bambina, in cui la vediamo mentre canta una celebre canzone di suo padre, Per Me, Per Sempre. Il breve filmato naturalmente ha subito fatto il giro del web, e non sono mancati commenti da parte dei fan.

Una piccola Aurora Ramazzotti canta “Per me, per sempre” di Eros Ramazzotti pic.twitter.com/YYXaRY1QJp — disagiotv (@disagio_tv) September 5, 2023

Di recente intanto Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram una bellissima dedica per il suo compagno Goffredo Cerza, che ha commosso tutto il web. Queste le parole della conduttrice:

“Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facessi a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme”.