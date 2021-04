1 Secondo figlio per una coppia di Uomini e Donne

Giunge una lieta notizia da una coppia nata a Uomini e Donne e più precisamente durante il Trono Over. Facciamo riferimento, nel dettaglio, a Jara Gaspari e Nicola Balestra. I due fin da subito si sono mostrati interessati l’una a l’altro e nel programma è così sbocciato l’amore. Fin dal primo momento in cui hanno ufficializzato la loro storia Jara e Nicola hanno confidato il desiderio di diventare genitori e quel momento non è tardato ad arrivare.

Nel 2019 i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno dato annuncio della nascita di Tommaso. Da precisare che entrambi hanno già dei figli nati da precedenti relazioni. A distanza di un anno circa Jara e Nicola hanno deciso nuovamente di allargare la famiglia e proprio nella trasmissione di Maria De Filippi hanno fatto sapere al pubblico la seconda gravidanza. A seguito di questo tenero momento, la coppia su Instagram ha fatto sapere il sesso del bene con un post, come ricorda Isa & Chia:

“Sono quasi al settimo mese di gravidanza. E’ un altro maschietto. Speravo in una bambina, ma anche stavolta è un maschio. Siamo un po’ stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici. E’ stato cercato anche lui” – ha scritto Jara, dama di Uomini e Donne, seguita da Nicola che ha aggiunto in quell’occasione: “È una mamma splendida, attenta, premurosa e sono sicuro che se dovessi assentarmi perché sarei sicuro che a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo uscita da qua come coppia ed ora siamo una famiglia sempre più grande”.

Jara e Nicola di Uomini e Donne possono finalmente festeggiare. Tancredi, questo il nome del bimbo, è nato l’8 aprile 2021 alle 11:27.

Post Instagram- Jara Gaspari

Noi di Novella2000.it non possiamo che unirci nel fare gli auguri all’amata coppia e al piccolo Tommaso per questa bellissima notizia!