Nei pomeriggi del 27 e del 28 marzo ci sono state due registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, e per le anticipazioni ringraziamo oggi il sito Il Vicolo delle News. Quella di sabato 27 è iniziata con Gemma Galgani, la quale è uscita con Nicola Vivarelli. I due in studio hanno però subito detto di essersi visti in amicizia per chiarire tutto quello che era rimasto in sospeso tra loro. La dama ha detto di aver provato forti emozioni nel rivederlo e passando del tempo con lui.

La sera prima, invece, è uscita con Roberto, il quale esce anche con Isabella. Lui ha detto chiaramente a Gemma che tra loro può esserci solo amicizia, poiché vuole conoscere solo l’altra dama. La Galgani ci è rimasta molto male, ha anche pianto in puntata perché sopraffatta dalle emozioni e da questi rifiuti ricevuti. Come se non bastasse, è tornato fuori anche il discorso su Walter Chiari e l’intervista rilasciata ad un magazine di gossip. A tal proposito, sono arrivate le prove che Gemma aveva ragione e Tina l’ha presa malissimo, infuriandosi. L’opinionista non era presente in studio, ma collegata da casa.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne di oggi continuano con Armando che sta frequentando Angela, la quale usciva con Luca. Si è quindi parlato di questa nuova conoscenza, ma ad un certo punto il discorso ha preso una piega un po’ osé. In pratica Armando ha fatto capire che la dama è molto aperta ed espansiva, quindi tutti hanno capito che tra loro ci fosse stato qualcosa di intimo. Maria De Filippi ha però deciso di chiudere l’argomento prima che potesse scendere nei dettagli. Armando era comunque molto felice di questa conoscenza.

Infine le anticipazioni del Trono Classico riferiscono solo che Giacomo Czerny è uscito con Martina ed una ragazza nuova lasciando a casa Carolina. Le due esterne sono andate bene. Con Martina in particolare sono andati avanti ed hanno detto di iniziare a provare qualcosa l’uno per l’altra. L’esterna è stata molto toccante, mentre Carolina non ha detto nulla.

