Gara di ballo a Uomini e Donne

La puntata di oggi, 22 dicembre 2021, di Uomini e Donne ha avuto inizio con una avvincente e simpatica gara di ballo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ci è voluto un po’ per scegliere le canzoni sulle quali si sarebbero dovute esibire, ma alla fine i brani sono stati scelti e la competizione è potuta iniziare. A partire per prima è stata la Dama che da anni ormai accompagna i telespettatori con le sue vicende amorose. Ha danzato sulle note di “Venus” delle Bananarama. L’opinionista, invece, sulla canzone “Dragostea Din Tei” degli O-Zone.

Gemma balla e Tina ride #uominiedonne pic.twitter.com/Ee0Wl7SuVH — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 22, 2021

Le due si sono letteralmente scatenate sulla pista da ballo (QUI il video completo). Alla fine, quindi, Maria De Filippi ha chiesto ai presenti di votare la performance che hanno preferito. A ottenere la vittoria a mani basse è stata Tina Cipollari. Un momento molto divertente che ha fatto partire l’appuntamento pomeridiana del programma con una carica diversa dal solito. Finalmente, infatti, Gemma si è lasciata alle spalle la parentesi del Coronavirus avuto non molto tempo fa:

Buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Sono proprio io. Sarà la mia voce che ti confonde. Sarà un po’ roca. Maria posso raccontare i miei accadimenti? Ho vuto un momento un po’ particolare. Anche io sono stata colpita da quello che, attualmente, è il virus che arriva a tanti. Ma devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre acuto tanta forza e ottimismo. Quindi, secondo me, questa è la ricetta migliore per affrontare questi momenti.

Tina balla e vince la sfida contro Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/pGpFBdOUfN — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 22, 2021

Oggi, infatti, l’abbiamo vista a Uomini e Donne mentre si divertiva, nonostante la sconfitta successiva. Vedremo adesso come continueranno le sue frequentazioni presenti e, forse, future. Continuate a seguirci per non perdervi nessun’altra news.

