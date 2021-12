1 Le vecchie dichiarazioni di Jessica Selassié

Quest’anno come sappiamo a partecipare al Grande Fratello Vip 6 c’è anche Jessica Selassié. La Principessa ha dato il via al suo percorso all’interno del reality lo scorso settembre, gareggiando inizialmente con le sue sorelle Lulù e Clarissa. Qualche settimana fa però le tre sono state divise e hanno iniziato a giocare come concorrenti individuali. A poco a poco così il pubblico ha imparato a fare la conoscenza delle Selassié, che in breve sono diventate amatissime. Attualmente come sappiamo Clarissa ha lasciato la casa dopo essere stata eliminata, mentre le altre due sorelle sono ancora in gioco.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Sui social infatti ha iniziato a girare un vecchio video di Jessica, risalente a qualche anno fa. Non tutti sanno infatti che in passato la Principessa ha partecipato al programma di MTV Riccanza, dove aveva avuto già modo di farsi conoscere dal pubblico.

Proprio nella clip di presentazione alla trasmissione, che in queste ore sta circolando sul web, Jessica Selassié svela quanto spende in un mese per vivere. La gieffina ha così raccontato di spendere ben 100 mila euro al mese! Ma non solo. La Principessa ha raccontato di essersi trasferita da sola in un appartamento a Roma con vista su Piazza di Spagna, uno dei luoghi più in voga della Capitale. Questo il filmato che sta facendo discutere:

Quanto spende Jessica Selassié al mese 💶💶😱 pic.twitter.com/q5pzFApCdp — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 20, 2021

Nel mentre qualche giorno fa Jessica ha avuto un momento di crisi e ha manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.