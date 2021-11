Uomini e Donne, Gemma Galgani ha il Coronavirus

Nella puntata di oggi, 26 novembre 2021, di Uomini e Donne abbiamo visto Maria annunciare l’assenza di Gemma Galgani. Questo ha portato una grande sorpresa sui volti di tutti, in particolar modo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, la quale pensava che la puntata si sarebbe aperta con lei. A questo punto, quindi, la conduttrice, ha fatto scendere il LED e sullo schermo è apparsa la Dama, in collegamento da casa sua perché positiva al Coronavirus. Queste le sue parole:

Buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Sono proprio io. Sarà la mia voce che ti confonde. Sarà un po’ roca. Maria posso raccontare i miei accadimenti? Ho vuto un momento un po’ particolare. Anche io sono stata colpita da quello che, attualmente, è il virus che arriva a tanti. Ma devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre acuto tanta forza e ottimismo. Quindi, secondo me, questa è la ricetta migliore per affrontare questi momenti.

Gemma, quindi, ha voluto ringraziare la produzione di Uomini e Donne, ma anche Maria per averla invitata: “Grazie per avermi invitata perché per me questo è stato molto emozionante e mi ha dato tanta forza. Sono i gesti inaspettati delle persone che ti scaldano il cuore e che ti aiutano tantissimo a superare le difficoltà“. Ha, quindi, fatto sapere che si sta riprendendo molto bene, anche se Tina ha affermato che la guarigione potrebbe durare parecchie settimane, usando la sua solita ironia.

Alla fine, poi, ha chiamato qualcuno da dietro le quinte per fare in modo che Gemma possa essere in qualche modo presente nello studio. Infatti è stata aiutata a tirare giù dal soffitto la Mummia che raffigurerebbe la Galgani per farla sedere sulla sedia che di solito occupa la Dama. Il tutto tra le risate del pubblico e i “no” dell’altra. QUI per recuperare il momento. Continuate a seguirci per altre news.

