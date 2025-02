Pochi giorni fa la redazione di Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo di una nuova tronista, Chiara. A sorpresa però in queste ore è arrivata una segnalazione sulla giovane donna che sta già facendo discutere.

La segnalazione su Chiara di Uomini e Donne

Il trono di Chiara non è nemmeno iniziato è già arriva una pesante segnalazione sul suo conto. Solo pochi giorni fa, come sappiamo, la giovane donna è stata annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne. Attualmente dunque Chiara ha iniziato il suo percorso all’interno del dating show, tuttavia ieri sera, a sorpresa, a rompere il silenzio è stato il presunto fidanzato della ragazza, che sui social ha pubblicato una serie di storie che hanno lasciato tutti senza parole.

Nel lunghissimo messaggio condiviso, il giovane uomo, di nome Riccardo, racconta quando e come sarebbe nata la relazione con Chiara. Stando a quando si legge, la storia tra i due sarebbe andata a gonfie vele fino a qualche settimana fa, fino a quando la neo tronista ha iniziato ad avere contatti con la redazione del dating show. A quel punto Riccardo sostiene: “Lei mi prometteva di non voler andare, per non perdermi, e mi assicurava che non avrebbe mai partecipato per fama, non essendo interessata a conoscere nessuno perché aveva me. Allo stesso tempo, però, diceva che era un’occasione per il suo futuro, per un riscontro economico e per la sua famiglia”.

Ma non è finita qui. A seguito di una lite, Chiara avrebbe comunicato al suo presunto fidanzato di aver registrato la clip di presentazione e che di lì a poche ore sarebbe arrivata a Uomini e Donne. Nei giorni seguenti, stando a quanto si legge, la tronista avrebbe tranquillizzato Riccardo sulle esterne che avrebbe dovuto fare. Il ragazzo dunque aggiunge: “Continuava a ripetermi che fosse tutto finto, che non dovessi credere a ciò che avrei visto, che non reagissi d’impulso e che la vedessi come se stesse girando un film. Mi diceva che gli suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l’esterna, ribadendo che stava prendendo in giro tutta Italia”.

Ma non è ancora finita.

Parla il presunto fidanzato di Chiara

Sempre secondo Riccardo, Chiara gli avrebbe anche chiesto di andare a corteggiarla a Uomini e Donne e di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a seguito di una scelta fasulla. La neo tronista tuttavia avrebbe pensato anche a una soluzione alternativa. Riccardo infatti spiega:

“Nel caso non fosse stato possibile, lei a metà percorso, non essendo interessata a nessuno, mi avrebbe fatto scrivere un messaggio che avrebbe letto in puntata. In quel messaggio avrebbe dichiarato di essere innamorata di una persona al di fuori del programma e sarebbe andata via”.

Naturalmente in queste ore è scoppiata la bufera sulla neo tronista di Uomini e Donne. Attualmente dunque non sappiamo cosa accadrà.

Di certo però la reazione farà le dovute verifiche e nei giorni a venire sapremo se Chiara proseguirà o meno il suo percorso.