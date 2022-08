1 La stoccata di Giorgio Manetti

Sebbene abbia lasciato Uomini e Donne da un po’ di tempo, Giorgio Manetti continua a far parlare di sé ed essere accostato al dating show di Canale 5. In tanti sperano in un suo possibile ritorno, anche per capire come potrebbero reagire alcune sue vecchie conoscenze come Gemma Galgani. Alcune recenti dichiarazioni fatte dall’ex cavaliere del programma, però, sembrano tarpargli le ali.

Secondo Giorgio Manetti Uomini e Donne avrebbe subito un cambiamento drastico rispetto a quando lui faceva parte del parterre e non è mancata una stoccata non solo ai componenti del programma, ma anche alla stessa conduttrice, Maria De Filippi. Ecco quanto si apprende a riguardo:

“Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso”, avrebbe dichiarato Giorgio Manetti in un’intervista, come raccolto da Amedeo Venza e da IlSussidiario.net. “In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita al massimo di vedere una mezz’ora di puntata perché purtroppo non c’è sostanza“

La storia Instagram di Amedeo Venza con le dichiarazioni dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Non è la prima volta, oltretutto, che Giorgio Manetti ha da ridire sulla trasmissione della fascia pomeridiana di Canale 5. A Nuovo TV, come fa riferimento anche Coming Soon, l’ex volto del programma aveva sferrato una stoccata alla Galgani, sua vecchia fiamma: “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. Stando al suo parere, dunque, è impossibile che la dama possa lasciare il programma poiché ancora in grado di suscitare l’interesse del pubblico.

Che ne pensare delle affermazioni di Giorgio Manetti a proposito di Uomini e Donne e le frecciatine che ne sono susseguite? Diteci la vostra nei commenti. Se l’ex cavaliere sarà pressoché impossibile rivederlo in trasmissione, un’ex corteggiatrice potrebbe fare ritorno a settembre, ma non come tronista o pronta a conquistare il cuore di uno dei nuovi ragazzi che siederanno sul trono. Continua per scoprire di chi si tratta…