Uomini e Donne, due storiche dame avranno un ruolo inedito (Anticipaizoni)

1 Un ruolo nuovo pee due dame di Uomini e donne

Abbiamo la conferma che alla fine del mese di agosto ci saranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne. Il trono misto sembra confermato, poiché a quanto pare funziona di più in termini di ascolti. Scopriremo quindi chi saranno i nuovi tronisti. E poi vedremo chi sarà confermato nel parterre dell’Over e chi saranno i nuovi volti.

A tal propsosito abbiamo già alcune anticipazioni da parte del sito Mondo TV che ha parlato di due ritorni importanti. Ma ha aggiunto che avranno un ruolo leggermente diverso rispetto al passato. Le persone in questione sono Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna. Queste due dame sono sicuramente una presenza importante nel programma e per questo motivo pare che avranno più spazio.

Per quanto riguarda Ida, si dice che dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo. Quindi sì nel parterre in cerca dell’amore, ma le verrà spesso data la parola per dire la propria opinione. E a questo punto c’è da aspettarsi che possano esserci degli scontri con gli altri opinionisti, più che altro con Tina.

Parlando di Pinunccia, invece, nell’ultima parte della scorsa edizione abbiamo notato che la dama è un personaggio poco sopportato da Tina Cipollari. Le due, infatti, hanno più volte litigato. Ed è sembrato che la dama di Vigevano avesse presto il posto di Gemma Galgani sia al centro studio che nelle discussioni con la Cipollari. Ecco, pare che per la prossima stagione Pinuccia vada a sostituire totalmente nelle dinamiche il ruolo che per 11 anni è stato di Gemma.

E allora la Galgani? Potrebbero esserci altri progetti per lei. Ma non solo, a Uomini e donne pare tornare un volto già conosciuto al pubblico. Vediamo tutti i dettagli…