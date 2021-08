Uomini e Donne, presentato anche il terzo tronista del programma

1 Il terzo tronista di Uomini e Donne

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione di Uomini e Donne. Anche quest’anno non mancheranno le sorprese e le registrazioni (che vedremo a partire dal 13 settembre) sono già iniziate. In questi giorni Maria De Filippi sta presentando i nuovi tronisti che siederanno sul trono. Dopo aver già conosciuto Andrea Nicole e Joele, ora spunta il nome del terzo protagonista di questa stagione.

Precisiamo che non si hanno grandi news, se non il nome, almeno al momento. Però quel che basta per attirare la curiosità dei telespettatori, che non vedono l’ora di saperne di più. Ma non è escluso che nei prossimi giorni o nelle prossime ore possano uscire fuori altre notizie che lo riguardano. Il ragazzo in questione, comunque, si chiama Matteo, come rivelato dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over.

A differenza dei suoi colleghi ‘di trono’ di Uomini e Donne sappiamo solo che arriva da Roma, niente di più su di lui. Siamo certi, però, che ben presto scopriremo qualcosa anche sul suo conto. Ecco quanto emerso fino a ora…

Storie Instagram sul nuovo tronista di Uomini e Donne

Ora come ora non sappiamo altro del terzo tronista di Uomini e Donne. Unica cosa certa è che manca un altro volto per comporre il quartetto. Di chi si tratterà? C’è chi sostiene sarà una donna che si aggiungerà così ad Andrea Nicole che già abbiamo conosciuto. A proposito di quest’ultima, andiamo a rivedere qualche curiosità su di lei e su Joele. Nelle prossime righe tutte le novità a riguardo…