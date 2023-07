NEWS

Andrea Sanna | 16 Luglio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme

Nuovo capitolo della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Cosa è successo questa volta? No, nessuna litigata state tranquilli! A quanto pare, in realtà, l’influencer e l’imprenditore sono tornati insieme dopo giorno di gelo totale in cui avevano annunciato la rottura.

La notizia era nell’aria dopo la segnalazione postata da Deianira Marzano sui propri social. L’opinionista partenopea ha notato che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si trovavano a Montericco, nel comune di Negrar (in provincia di Verona). Su Instagram entrambi hanno postato storie simili e, di conseguenza, era inevitabile il riavvicinamento.

Ma dunque sarà davvero così? Per la gioia dei fan della coppia, gli Oriele, finalmente Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno chiarito e risanato la rottura che li ha tenuti lontani nell’ultimo periodo. Il bel veneto ha postato alcune storie in cui mostrava appunto Oriana intenta a divertirsi con il materassino in piscina, per poi scivolare.

A pubblicare qualcosa, però, è stata anche Oriana Marzoli. La venezuelana su Instagram ha pubblicato un video in cui si tuffava in acqua per raggiungere Daniele Dal Moro, che prendeva il sole sul materassino. il filmato è proseguito poi con i due che si scambiano delle smancerie, baciati dal caldo sole.

A fare d’accompagnamento a queste immagini anche le parole di Oriana Marzoli, che ha voluto scherzarci un po’ su: “Sì, dopo questi giorni separati, adesso siamo tornati insieme. Ammettiamo che siamo stati i più cogl***i… ma dovete volerci bene così ahahah”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. A confermarlo questo video e le parole di lei pic.twitter.com/N58moRKUuR — disagiotv (@disagio_tv) July 16, 2023

A seguire Oriana Marzoli ha pubblicato un altro video in cui è in viaggio, ma non sappiamo quale sia la prossima meta e anche una foto dove ha mostrato ai fan il luogo romantico in cui ha cenato ieri in compagnia del suo fidanzato.

Sembrerebbe quindi che i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro possono tirare un sospiro di sollievo. Tra loro si è sistemato tutto e ora è ritornato finalmente il sereno!