NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Uomini e donne

Cambio di programmazione per Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà a settembre ma ancora mancano da delineare diversi dettagli. Quello che sappiamo che è che tornerà ovviamente Maria De Filippi alla conduzione e accanto a lei ritroveremo anche i suoi fidati opinionisti. Stiamo parlando di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì.

Un alone di mistero, invece, aleggia sopra i prossimi tronisti. Ad oggi, infatti, non possiamo ancora sapere se i ragazzi che verranno scelti saranno volti totalmente nuovi al mondo dello spettacolo oppure ex corteggiatori ai quali sarà data una nuova possibilità per trovare il vero amore. Vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, però, possiamo dirvi che la data di inizio di Uomini e Donne 2023 è cambiata. Qualche settimana fa era stato detto che sarebbe partito il 18 settembre, ma non è più così. Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, il dating show verrà anticipato all’11 settembre. Sicuramente i fan della trasmissione ne saranno molto felici.

La nuova data di inizio di Uomini e Donne 2023

Per quanto riguarda, invece, le registrazioni afferma che dovrebbero avvenire tra il 28 a il 31 agosto. Non appena avremo informazioni più certe non esiteremo a tenervi informati. Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo. Non ci resta che avere pazienza ancora per qualche mese e ricaricarci durante l’estate prima di gustarci tutte le nuove avventure dei tronisti.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.