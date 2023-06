NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Uomini e donne

Uomini e Donne si è concluso il mese scorso, eppure i protagonisti dell’ultima edizione continuano a far parlare di sé. Non è stata purtroppo un’annata straordinaria quest’anno per le coppie che si sono create. E Tina Cipollari questo l’ha capito molto bene, tanto che non ha potuto fare a meno di sottolinearlo su Instagram, con una battuta sarcastica delle sue.

È di questi giorni la notizia che Federico Nicotera e Carola Carpanelli stanno attraversando un momento molto delicato dopo essersi innamorati a Uomini e Donne. A confermare la crisi in atto sono stati i diretti interessati attraverso le loro pagine social.

Tina Cipollari ha appreso la news dal web e si è detta poco sorpresa della particolare situazione che si trova ad affrontare la coppia di Uomini e Donne. Federico e Carola, a loro volta, hanno spiegato di voler vivere questo momento lontano dai social e chiesto ai fan di rispettare i loro silenzi.

Su una fanpage dedicata a Maria De Filippi e ai suoi programmi, è stata appunto condivisa la news su Federico e Carola. Gossip che però non sembra aver lasciato tutti di stucco: “Ma davvero!!!!!! Non me l’aspettavo, che notizia”, ha scritto Tina Cipollari tra i commenti. Pensiero accompagnato con l’emoji di una risata, che marca ancora di più il pensiero sarcastico dell’opinionista di Uomini e Donne.

Il commento di Tina Cipollari sulla coppia di Uomini e Donne

Le parole di Tina hanno strappato la risata a qualcuno, ma hanno anche generato qualche polemica tra i fan dei Nicotelli (così si chiama la ship sulle piattaforme social). I supporter della coppia di Uomini e Donne hanno compreso le difficoltà che stanno affrontato e vorrebbero che siano lasciati tranquilli. Al contempo confidano che questo momento delicato possa essere superato nel migliore dei modi da parte di entrambi.