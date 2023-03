Aurora torna in studio e trova il ‘bentornato’ di Tina: “Fai schifo come donna”

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2023

Uomini e donne

Scontro di fuoco a Uomini e donne tra Tina Cipollari e la dama Aurora

La puntata di oggi, giovedì 9 marzo, di Uomini e donne, è stata dedicata alla sfilata degli uomini. Ma, come sappiamo, le sfilate diventano poi oggetto di discussione. Così, anche questa volta, non sono mancate. Uno scontro molto accesso ha coinvolto la dama Aurora, tornata nel programma dopo due anni di assenza e varie polemiche passate, e l’opinionista Tina Cipollari.

Tutto è partito dalla sfilata di Armando Incarnato che ha fatto un discorso in napoletano che ha fatto commuovere molte delle dame del parterre. Ma proprio Aurora non ha avuto la stessa emozione e gli ha dato 4 dicendo che è un bravo attore. Quindi non ha creduto alle sue parole. Questo ha fatto partire la prima discussione con Tina, la quale le ha detto di non essere per niente sensibile.

Andando avanti con la puntata di Uomini e donne, c’è stato l’ultimo cavaliere, Valerio, che nel video di presentazione ha mostrato il suo amore per gli animali. Infatti con lui c’era la sua cagnolina. La sfilata in sé non aveva niente di particolare, ma Aurora è rimasta colpita dalla sensibilità e il suo amore per gli animali. Così gli ha dato 10.

Proprio da qui è partito il durissimo scontro. Tina, infatti, le è andata contro dicendo che ama gli animali e poi tratta malissimo le persone. A questo ha aggiunto che, secondo lei, finge di avere questa sensibilità per gli animali e lo dimostra per come appunto si comporta con le percone. Come detto, è partita una lite molto forte che ha visto essere coinvolto di nuovo anche Armando. Alla fine l’opinionista ha detto alla dama, sbottando: “Fai schifo come donna”. Potete vedere tutta la litigata QUI sul sito di Witty TV.

Comunque la sfilata è stata vinta da Armando (nonostante il 4 di Aurora), seguito da Silvio e con Alessio al terzo posto.