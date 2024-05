NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2024

Uomini e donne

Nelle ultime ore in rete si è fatto largo un rumor sempre più insistente. Pare infatti che Maria De Filippi voglia Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne.

Le prime indiscrezioni su Uomini e Donne

È trascorsa una sola settimana da quando si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne, che anche quest’anno ha ottenuto un successo straordinario. Il dating show di Maria De Filippi tiene infatti compagnia a milioni di telespettatori giorno dopo giorno e ormai il pubblico si è appassionato alle vicende dei protagonisti dei Trono Classico e del Trono Over. Proprio in occasione delle ultime puntate di quest’anno, abbiamo assistito alla scelta di Daniele Paudice e abbiamo seguito gli sviluppi delle conoscenze dei Cavaliere e delle Dame.

Adesso per ben tre mesi la trasmissione andrà in pausa e solo a settembre tornerà in onda su Canale 5. Senza dubbio anche per la prossima edizione tante saranno le sorprese e le novità previste e in queste ore in rete sono iniziate a emergere alcune indiscrezioni che non sono passate inosservate. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela la rivista Nuovo Tv, sembrerebbe che Maria De Filippi sia intenzionata a portare grossi cambiamenti all’interno della trasmissione. Dopo Ida Platano infatti la conduttrice vorrebbe sul trono di Uomini e Donne anche Tina Cipollari, da anni storica opinionista della trasmissione. Attualmente però non sappiamo cosa potrebbe accadere a settembre.

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni e rumor e non ci sono ancora certezze sui prossimi protagonisti del Trono Classico. Senza dubbio però sono in molti a sognare un ritorno della Cipollari sul trono. Tuttavia, nonostante il pettegolezzo torni a galla ogni anno, fino a questo momento Tina non ha mai accettato di sedersi sull’ambita poltrona rossa. Che quest’anno le cose vadano in modo diverso? Non resta che attendere per scoprirlo.