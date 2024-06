Durante le registrazioni di Battiti Live di ieri sera Ilary Blasi ha ancora fatto divertire il pubblico a casa facendo una simpatica raccomandazione, che riguarda sua figlia Chanel, a Tony Effe. Ecco di cosa si tratta.

La raccomandazione di Ilary Blasi

In queste giornate hanno avuto inizio le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, che come sappiamo vedrà la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Ovviamente non sono già mancati i momenti più divertenti sul palco, come per esempio le già numerose gaffe fatte dalla presentatrice romana.

Sul palco si esibiranno tantissimi artisti e tra questi abbiamo già visto Mr Rain, che per qualche ragione Alvin ha salutato chiamandolo Alex Britti. Forse una battuta scritta oppure un lapsus, non lo sapremo mai. Ilary invece proprio ieri è stata protagonista di un altro momento molto divertente subito dopo l’esibizione di Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba“.

“Siete troppo carini“, ha iniziato Ilary Blasi per poi continuare rivolgendosi esclusivamente a Tony Effe: “Guarda che è venuta mia figlia Chanel, sta nel dietro le quinte. Hai fatto la foto? Mi raccomando eh?“. Il rapper l’ha rassicurata di averla vista e di aver già fatto la foto insieme alla giovane ragazza, che a quanto pare è una sua grande fan.

Tonyyyyu guarda che è vvvvvenuta mia figlia Chanel è qui dietro le quinte hai fatto la foto mi raccomando ehhh



Che regina Ilary è sempre lei #BattitiLive pic.twitter.com/qzbhIvdH1H — __ i🌵 (@i_buona) June 22, 2024

Ancora una volta la spontaneità e la simpatia della Blasi fanno centro e colpo sul pubblico del web e lì presente. Sui social infatti tanti utenti hanno scritto commenti positivi e di grande ammirazione, mentre ad altri non va proprio giù il suo stile di conduzione e per tale ragione hanno preferito lasciare commenti negativi.

Ricordiamo che Battiti Live andrà in onda su Canale 5 a partire della prima settimana di luglio 2024. Al momento non sappiamo ancora le scalette definitive delle singole serate perché il montaggio potrebbe cambiare l’ordine di uscita.