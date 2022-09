Scontro a Uomini e Donne tra Tina e Pinuccia

Che tra Tina Cipollari e Pinuccia non ci sia grande simpatia è palese da molto tempo ormai. L’opinionista di Uomini e Donne durante la puntata di oggi non ha risparmiato qualche critica alla dama. Chiamata a centro studio per un confronto con il cavaliere Alessandro, Pinuccia ha ricevuto fin da subito qualche stoccata dalla Cipollari, che aveva già notato un certo fastidio da parte della dama.

Nonostante tutto Pinuccia di Uomini e Donne inizialmente ha cercato di non cadere nelle provocazioni di Tina Cipollari. Ma l’opinionista senza demordere ha voluto insistere e ha chiesto a Maria come proseguisse la conoscenza tra Pinuccia e Alessandro. Prima di rispondere a questa domanda la conduttrice ha mostrato il filmato in cui i due sono stati al concerto di Vasco Rossi.

Pinuccia ha detto di essersi molto divertita e di aver ricevuto le attenzioni da parte dei presenti all’evento live: “Io penso che Vasco Rossi nemmeno l’hanno notato quella sera perché c’era lei, l’avranno ignorato. Dici che ti sei divertita, ma se avevi gli occhi annoiati e non vedevi l’ora di scappare”, ha punzecchiato Tina Cipollari a Uomini e Donne. Alessandro ha risposto prendendo le difese della dama, per poi precisare: “Non siamo fidanzati, non mi ha mai parlato di fidanzamento. A 92 anni sono anziano. Le voglio bene come amica, ma non nel resto”.

La dama di Uomini e Donne ha così alzato la voce e rivolgendosi ad Alessandro ha detto come Tina Cipollari sia infastidita dalla loro presenza: “Ma che male abbiamo fatto? Ascolta cosa? Basta con sta menata. Me ne hanno dette un sacco su di lei a Vigevano, era una cosa fuori dal normale. Sei pesante. Tu Maria sei un angelo, così dicono di te. Con Tina mi dicono di lasciarla perdere e andare avanti per la mia strada. Sono qui a Roma per trovare l’amore e non per sentirti. Tina sei insopportabile, attaccati al tram e tira”.

Così Tina ha continuato ad attaccarla: “Ora parte una querela a tutti gli abitanti di Vigevano per colpa tua, per calunnia. Maleducata, sei una grande cafona e qui esce fuori il meglio di quello che sei. Poi noi giovani dobbiamo avere rispetto per questa maleducata. Sei una donna di una certa età e dovresti dare un esempio. Alessandro è un anno che ti sta spiegando che ti vede come un’amica, a differenza di come lo intendi tu”.

Anche Alessandro di Uomini e Donne ha cercato di avere spiegazioni, ma Tina Cipollari è stata irremovibile. Il battibecco è proseguito ancora senza trovare dei punti d’incontro. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

